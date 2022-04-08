Спорт

Видеозапись мастер-класса по воркауту в Невеле опубликовали псковские спортсмены

Видеозапись мастер-класса по воркауту в Невеле опубликовали псковские спортсмены. Об этом сообщается в группе сообщества «Street Workout Pskov» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Street Workout Pskov» / «ВКонтакте»

«Всем приятного просмотра!» - добавили спортсмены

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