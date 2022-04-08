Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
курс на отдых
Электронные квитанции
Geely по специальной цене
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Современный центр обслуживания
о рынке недвижимости
Денис Иванов о благоустройстве округа
Господин Рейтингомер
Сэкономить на бумаге призвал «Псковэнергосбыт»
Тверские управленцы
собачья жизнь
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Спорт 08.04.2022 15:030 На участие в международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках поступило 10 заявок 09.04.2022 16:500 Видеозапись мастер-класса по воркауту в Невеле опубликовали псковские спортсмены 09.04.2022 09:050 Псковичи вышли в финал первенства СЗФО по боксу среди юношей 08.04.2022 15:030 На участие в международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках поступило 10 заявок 08.04.2022 14:420 Более 100 великолучан посетили мастер-класс по воркауту 07.04.2022 18:020 Руководитель Ледового дворца вызвал на ринг спортивного журналиста из Пскова
 
 
 
Самое популярное 05.04.2022 19:240 Шесть городов-побратимов прекращают сотрудничество с Псковом 07.04.2022 23:528 Мишустин подписал распоряжение об изменении названия аэропорта в Пскове 07.04.2022 15:0911 Торжественное открытие нового магазина BeFree состоялось в Пскове 05.04.2022 10:0110 Должностные оклады бюджетников Псковской области проиндексируют 08.04.2022 10:400 Великолукская прокуратура проводит проверку по факту смерти ребенка в больнице
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Видеозапись мастер-класса по воркауту в Невеле опубликовали псковские спортсмены

09.04.2022 16:50|ПсковКомментариев: 0

Видеозапись мастер-класса по воркауту в Невеле опубликовали псковские спортсмены. Об этом сообщается в группе сообщества «Street Workout Pskov» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Street Workout Pskov» / «ВКонтакте»

«Всем приятного просмотра!» - добавили спортсмены

Проект «Street Workout - сообщество твоего развития» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке: администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».

Теги: #спорт #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к идее совместной уборки города?
В опросе приняло участие 634 человека
09.04.2022, 18:300 Ушедшего из больницы псковича продолжают искать полицейские 09.04.2022, 18:060 Фотофакт: Вандалы разломали инсталляцию, посвященную бойцам 6-й роты в Пскове 09.04.2022, 17:460 В России нет роста регистрируемой безработицы – Татьяна Голикова 09.04.2022, 17:130 Псковский ансамбль «Сказ» отпраздновал 45-летие. ФОТО
09.04.2022, 16:500 Видеозапись мастер-класса по воркауту в Невеле опубликовали псковские спортсмены 09.04.2022, 16:250 Правительство одобрило проект изменений в Уголовный кодекс о сбыте и ввозе лекарств 09.04.2022, 16:050 Евросоюз прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии 09.04.2022, 15:450 Облачную погоду и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 10 апреля
09.04.2022, 15:250 Псковские полицейские ищут очевидцев ДТП с пострадавшим ребенком 09.04.2022, 15:050 «Эмму Бовари жалко, несмотря ни на что» – интервью с актрисой псковского театра 09.04.2022, 14:430 Современная бактериологическая лаборатория открылась в Великих Луках 09.04.2022, 14:200 Правительство намерено расширить возможности пользователей портала госуслуг
09.04.2022, 14:000 Более 150 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за сутки 09.04.2022, 13:401 Псковичам расскажут о героизме узников фашистских концлагерей 09.04.2022, 13:200 Жилой дом горел в Опочке ночью 9 апреля 09.04.2022, 13:000 Два нетрезвых водителя привлекли внимание дорожных полицейских в Псковской области
09.04.2022, 12:400 Получить рабочую профессию предлагают абитуриентам в Псковском политехническом колледже 09.04.2022, 12:201 Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области 09.04.2022, 12:001 YouTube «подписал себе приговор» – официальный представитель МИД 09.04.2022, 11:350 Стоимость проезда на маршруте Великие Луки – Опухлики снизится 11 апреля
09.04.2022, 11:150 «Михайловское» и псковское отделение Союза пенсионеров заключили договор о сотрудничестве 09.04.2022, 10:590 Новосокольники отметили федеральным индексом качества городской среды 09.04.2022, 10:352 Тело выпавшей из окна дома девушки обнаружили в Пскове 09.04.2022, 10:200 Похитителя продуктов задержали псковские росгвардейцы
09.04.2022, 10:000 Перевод за рубеж иностранной валюты стал невозможен в Сбербанке из-за санкций 09.04.2022, 09:400 Три человека пострадали в результате дорожной аварии в Пскове 09.04.2022, 09:250 Пропавшего жителя Красногородска нашли погибшим 09.04.2022, 09:050 Псковичи вышли в финал первенства СЗФО по боксу среди юношей
08.04.2022, 22:440 Псковский губернатор сообщил о похоронах погибших в ходе спецоперации на Украине 08.04.2022, 22:170 ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля 08.04.2022, 22:081 О сроках прихода новой волны COVID-19 предупредили великолучан 08.04.2022, 21:522 Минюст признал иноагентом рэпера Face
08.04.2022, 21:310 На вопросы садоводов ответят в псковской приемной «Единой России» 08.04.2022, 21:020 Псковский турмаршрут «Александр Невский — защитник земли Псковской» претендует на статус национального 08.04.2022, 20:560 Псковская полиция просит поделиться информацией о лицах, изображенных на фото 08.04.2022, 20:453 Великолукский депутат стал участником ДТП, в котором пострадал ребенок   
08.04.2022, 20:430 Почти 28 тонн мяса отправили в Гонконг из Псковской области с начала года 08.04.2022, 20:150 Экономист дал прогноз относительно будущего курса доллара 08.04.2022, 19:500 Более 120 тысяч псковичей проверили себя на долги с начала года 08.04.2022, 19:310 Иллюстрации к «Евгению Онегину» из «Михайловского» экспонируют в Подмосковье
08.04.2022, 19:200 С начала года более 500 псковичей запросили льготы по имущественным налогам 08.04.2022, 19:000 Полиция провела антинаркотический рейд в великолукском общежитии 08.04.2022, 18:570 Роспотребнадзор предупредил о возможных продажах продукции Kinder с сальмонеллой 08.04.2022, 18:371 Важность вовлечения пожилых в творческие проекты отметила Елена Бибикова
08.04.2022, 18:370 Что посеем? Что пожнем? 08.04.2022, 18:182 «Единая Россия» и правительство обеспечат выполнение социальных программ 08.04.2022, 18:105 «Экопром» предложил псковичам перейти на электронные квитанции 08.04.2022, 18:030 ГИБДД просит псковичей снижать скорость при проезде пешеходных переходов
08.04.2022, 17:550 Что делать при аресте имущества, объяснили псковичам 08.04.2022, 17:490 Из-за санкций Сбербанк остановил валютные переводы за рубеж 08.04.2022, 17:470 На трассе Р-23 в Псковской области введут реверсивное движение 08.04.2022, 17:420 Принять участие в акции «Добрый огород» предлагают псковичам
08.04.2022, 17:390 Численность населения России по переписи оценили в 147 миллионов человек 08.04.2022, 17:351 Вера Емельянова: В стране есть годовой запас препаратов для лечения наших граждан 08.04.2022, 17:313 Сообщить о коррупции среди приставов могут псковичи по «телефону доверия» 08.04.2022, 17:280 Псковские школьники стали свидетелями постановочного задержания преступника
08.04.2022, 17:160 Еще один военнослужащий из Пскова погиб во время спецоперации на Украине 08.04.2022, 17:030 Областной конкурс «Юный скрипач» впервые состоится в Пскове 08.04.2022, 16:560 Выставка фоторабот «Свет далеких планет» открылась в Пскове 08.04.2022, 16:520 «Дабришутинг»: Знания, дружба и культурные перспективы. ВИДЕО
08.04.2022, 16:501 Вера Емельянова рассказала о святых для администрации региона обязательствах 08.04.2022, 16:495 Журавля с простреленными ногами заметили под Псковом 08.04.2022, 16:471 В Псковской области заменят газовое оборудование более чем в 40 домах 08.04.2022, 16:390 Дополнительные меры поддержки для потерявших работу принимают в Псковской области
08.04.2022, 16:360 В Полистовском заповеднике установили фотоловушки для медведей 08.04.2022, 16:220 В Пыталово будут судить мужчину за избиение парализованной матери 08.04.2022, 16:190 «Дабришутинг»: Знания, дружба и культурные перспективы 08.04.2022, 16:050 Средства на новый театр кукол в Пскове согласованы с Минкультом — Вера Емельянова
08.04.2022, 16:030 Александр Козловский: Мастерские при техникумах могут стать первым местом работы для миллиона выпускников 08.04.2022, 16:022 В Пскове скандальные стулья решили оставить на хранении в музыкальной школе 08.04.2022, 15:510 Псковские курсанты попробовали этапировать осужденного в рамках учений 08.04.2022, 15:470 Участок улицы Некрасова в Пскове перекрыли до 15 апреля
08.04.2022, 15:384 Интерактив: Разрушение после ремонта 08.04.2022, 15:350 За убийство собутыльника псковичка отправится в колонию на 9 лет 08.04.2022, 15:320 Вера Емельянова рассказала о поставках медоборудования в районные больницы 08.04.2022, 15:190 Житель Палкинского района ударил полицейского и стал фигурантом уголовного дела
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru