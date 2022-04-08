Спорт

Великолучане стали чемпионами Европы по пауэрлифтингу

Великолучане стали чемпионами Европы по пауэрлифтингу. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» Дворца культуры железнодорожников, где спортсмены тренируются.

Фото: ДК железнодорожников / «ВКонтакте»

С 1 по 3 апреля в городе Долгопрудный прошел Чемпионат Европы по пауэрлифтингу по версии WRPF (Всемирная федерация), в котором приняли участие более 740 спортсменов из 12 стран.

«Наши спортсмены выступали в дисциплине жим штанги лежа с Д/К. Александр Качалов впервые принимал участие в соревнованиях, сейчас ему 13 лет, но выступал он уже со спортсменами 14-16 лет, где занял 1 место отжав 57,5 кг при собственном весе 55», - отмечается в сообщении.

Для другого спортсмена, Владислава Орлова, это уже не первые соревнования. Молодой человек занял 1 место отжав 85 кг в возрастной категории 14-16 лет в весе до 60 кг и обновил мировой рекорд, улучшив результат на 2,5 кг. Предыдущий рекорд также принадлежал Владиславу Орлову.

«Поздравляем наших спортсменов и тренера К. Ю. Докучаева с победой! Желаем никогда не сбавлять обороты и всегда уверенно стремиться только вперед! Пусть сила, смелость, настойчивость и ваш боевой дух всегда помогают вам добиться высоких результатов!» - отметили в ДК железнодорожников.