Спорт

Псковские борцы привезли медали с турнира по самбо «Весенняя капель»

Региональный турнир по самбо «Весенняя капель» прошел в городе Ржеве. В нем участвовали более 100 спортсменов из Тверской, Смоленской, Московской и Псковской областей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество – Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество – Псковская область»

Спортсмены клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» получили на соревнованиях две золотых медали. Их завоевали Даниил Можаров (весовая категория до 35 кг, тренер - А. О. Симонов) и Александра Хамицкая (до 65 кг, тренер - Е. А. Мишанов).

Кроме того, серебряные медали вручили Арине Зайцевой (до 43 кг, тренеры - Е. А. Мишанов, Д. Н. Тараров) и Евгению Ткачеву (до 46 кг, тренер - А. О. Симонов).

Третьи места заняли Егор Пушаков (до 38 кг, тренер - А. О. Симонов), Дарья Прокошенко (до 43 кг, тренер - Е. А. Мишанов, В. В. Осадчий), Павел Лукьянов (до 46 кг, тренер - А. Г. Барканов), Юлия Маркова (до 55 кг, тренер - А. Г. Барканов) и Михаил Размыслович (до 65 кг, тренер - Е. А. Мишанов).