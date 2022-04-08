Спорт

Николай Козловский обратился к великолукским футболистам перед игрой с нижегородцами

Глава города Великие Луки Николай Козловский пожелал удачи футбольной команде «Луки-Энергия» перед игрой с командой из Нижегородской области. Обращение к спортсменам он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Николай Козловский «ВКонтакте»

«Буквально через час наша футбольная команда "Луки-Энергия" на стадионе "Экспресс" проводит свой первый после пятимесячной паузы официальный домашний матч», - заметил Николай Козловский.

Великолучане в рамках второго тура встречаются с командой «Химик» из Дзержинска.

«От всей души желаю нашим футболистам четкой и слаженной игры, результативных передач и крепкой обороны, красивых голов и, конечно, большой спортивной удачи! Пусть эта игра станет началом целого цикла успешных игр! Покажите все свое мастерство, ребята! Мы в вас верим!» - обратился к футболистам глава города.