Победителей кубка города по настольному теннису определили в Пскове

Кубок города Пскова по настольному теннису прошел в зале Псковского кооперативного техникума на минувших выходных, 9-10 апреля. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале председателя федерации тенниса города Пскова, вице-спикера Псковского областного Собрания, руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Юрия Сорокина.
Фото здесь и далее: телеграм-канал Юрия Сорокина
Турнир традиционно является отборочным на кубок Псковской области, который пройдет в конце апреля в Великих Луках. Кроме того, цель таких соревнований - популяризация настольного тенниса и повышение мастерства спортсменов.
По итогам соревнований победителем среди мужчин стал Дмитрий Горбачев. На втором месте Олег Дмитриев, на третьем - Михаил Деревянченко. Среди женщин лучшей стала Анастасия Беляева, второе и третье места получили Юлия Якубова и Наталия Партас.
«Поздравляем наших спортсменов и желаем им успешных выступлений на областных соревнованиях!» - добавили организаторы мероприятия.