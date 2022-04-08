Спорт

Победителей кубка города по настольному теннису определили в Пскове

Кубок города Пскова по настольному теннису прошел в зале Псковского кооперативного техникума на минувших выходных, 9-10 апреля. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале председателя федерации тенниса города Пскова, вице-спикера Псковского областного Собрания, руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Юрия Сорокина.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Юрия Сорокина

Турнир традиционно является отборочным на кубок Псковской области, который пройдет в конце апреля в Великих Луках. Кроме того, цель таких соревнований - популяризация настольного тенниса и повышение мастерства спортсменов.

По итогам соревнований победителем среди мужчин стал Дмитрий Горбачев. На втором месте Олег Дмитриев, на третьем - Михаил Деревянченко. Среди женщин лучшей стала Анастасия Беляева, второе и третье места получили Юлия Якубова и Наталия Партас.

«Поздравляем наших спортсменов и желаем им успешных выступлений на областных соревнованиях!» - добавили организаторы мероприятия.