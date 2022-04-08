Спорт

Соревнования по рыбной ловле пройдут в Пскове 16 апреля

Соревнования по спортивной ловле рыбы поплавочной и донной удочкой «Кубок РЫБОЛОВНАЯСЕМЬЯ.РФ» пройдут в Пскове в субботу, 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Местом проведения станет правый берег реки Великой, набережная в районе улицы Детской. Соревнования личные, к участию приглашаются все желающие. На турнир заявилось уже более 30 спортсменов.

Старт для участников ловли донной удочкой будет дан в 11:00, для участников ловли поплавочной удочкой – в 11:30. Места ловли будут разделены на четыре зоны: две для участников ловли донной удочкой и две для участников ловли поплавочной удочкой. Победитель в каждой зоне определяется по весу выловленной рыбы, победитель соревнований – по результату в зоне и весу улова.

Турнир проводится с целью популяризации рыболовного спорта, повышения мастерства, обмена опытом и выявления сильнейших рыболовов, спортсменов по рыбной ловле.

Победитель получил большой переходящий Кубок «РЫБОЛОВНАЯСЕМЬЯ.РФ».