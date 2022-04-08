Спорт

Великолучанин одержал победу в первом этапе велогонки в Сочи

Великолучанин Сергей Фирсанов одержал победу в первом этапе 67-й Сочинской многодневной велогонки, которая стартовала 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации велосипедного спорта России.

Фото: Luki.ru

Первым этапом была гонка с раздельным стартом длинной 5,5 километра с финишем на горе Ахун. Этап посвятили дважды Герою Советского Союза летчику-космонавту СССР Виталию Севостьянову - выпускнику средней школы №9 города Сочи.

Победу на этапе одержал Сергей Фирсанов (Псковская область) с результатом 12:04, 21, второй результат — у Булата Халикова (Новосибирская область) — 12:12, 28, третьим стал Александр Евтушенко (Республика Адыгея) — 12:21, 08.

Помимо этого, среди юниоров лучшее время показал Андрей Белянин (Санкт-Петербург) — 13:03, 61, вторым стал Никита Харченко (Иркутская область) — 13:11, 11, третье время — у Романа Ермакова (Ленинградская область) — 13:11, 90.