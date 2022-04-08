Спорт

Четыре турнира по борьбе самбо состоялись в Пскове

Четыре турнира по борьбе самбо состоялись в Пскове сегодня, 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

Спортсмены клуба заняли призовые места на первенстве Пскова по самбо среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения. Так, на первом месте по результатам борьбы оказались:

Дмитрий Кудренко (тренеры – Елькин В. Н., Тимофеев А. Г., Фалилеев П. Н.),

Виктор Прокофьев (тренеры – Елькин В. Н., Тимофеев А. Г., Фалилеев П. Н.),

Платон Захаров (тренеры – Елькин В. Н., Тимофеев А. Г., Фалилеев П. Н.),

Георгий Филиппов (тренеры – Елькин В. Н., Тимофеев А. Г., Фалилеев П. Н.),

Василиса Андреева (тренер – Савеленко М. Н.),

Анна Бакчеева (тренер – Савеленко М. Н.).

Бронзовые медали взяли Максим Раков и Громов Глеб (тренер – Савеленко М. Н.).

Кроме того, спортсмены выступили на турнире по борьбе самбо «Юный Динамовец» среди мальчиков 2012-2014 годов рождения. Лучшими стали Демид Донсков и Елисей Андреев (тренер – Савеленко М. Н.). Серебро завоевал Егор Евко (тренеры – Елькин В. Н., Савеленко М. Н.). На третьем месте – Иван Илькин и Кирилл Гурин (тренер – Савеленко М. Н.).

На чемпионате Пскова по самбо лучшим стал Павел Фалилеев.

По результатам чемпионата Пскова по боевому самбо Михаил Савлеенко занял второе место, а Павел Фалилеев – третье.

Все спортсмены клуба единоборств «Спортивное единство», заявленные на соревнования, завоевали призовые места и прошли отбор на областные соревнования.