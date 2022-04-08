Спорт

Турнир по дзюдо среди юношей прошел в Пскове

Турнир по дзюдо среди юношей 2009-2010 годов рождения, посвященный 99-летию всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», состоялся в спортивном комплексе «Электрон» города Пскова 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото: спортшкола «Бригантина»

Воспитанники спортивной школы «Бригантина» завоевали на соревнованиях 23 медали. Победителями стали: Ислам Мусаев — весовая категория 34 кг, Илья Чистяков — 38 кг, Максим Михайлов — 42 кг, Иван Кузнецов — 46 кг, Иван Богданов — 50 кг, Никита Харитонов — 73 кг, Степан Мельник — свыше 73 кг. Победители и призеры соревнований получили грамоты и медали.

Тренируют детей Беги Нанскани и Сергей Дмитриев. Организаторами турнира выступили региональное отделение общества «Динамо» и областная федерация дзюдо.