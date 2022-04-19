Спорт

Юрий Сорокин передал новые комплекты формы футбольной команде Predator

Вице-спикер Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин передал новые комплекты формы футбольной команде Predator. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Еще одна псковская футбольная команда обеспечена новой спортивной формой. На днях передал новые комплекты команде Predator, которая играет в Лиге дворового футбола Пскова. Команда была создана около 10 лет назад, за это время ребята неоднократно принимали участие в чемпионатах различного уровня. Средний возраст участников - около 30 лет», - отметил он.

Юрий Сорокин выразил уверенность, что новая форма поможет сделать тренировки и выступления ребят на поле более комфортными. «Желаем спортсменам успешных матчей и первых мест в турнирных таблицах!» - добавил он.