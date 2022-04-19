Спорт

Баскетболисты Пскова стали победителями первенства области

Первенство Псковской области по баскетболу среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения прошло в спортивном зале Дома спорта 19-20 апреля. В соревнованиях приняли участие три сборные команды девушек из Дновского, Локнянского районов и города Пскова и 6 сборных команд юношей из Дновского, Невельского, Новоржевского районов и городов Великие Луки и Псков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова.

В финальной встрече команда девушек из города Пскова под руководством тренера Ольги Козловой, обыграв команду Локнянского района, стала чемпионом первенства Псковской области по баскетболу среди девушек 2004-2005 годов рождения.

Псковская команда юношей под руководством тренера Эдуарда Михайлова, в упорной борьбе обыграв команду юношей из Великих Лук, тоже стала лучшей среди участников 2004-2005 годов рождения.

Второе и третье место среди девушек заняли команды Локнянского района и Дновского района соответственно, второе и третье место среди юношей - команды города Великие Луки и Невельского района соответственно.

Команды и отдельные игроки, занявшие призовые места, награждены кубками, медалями и грамотами.

Лучшими игроками соревнований признаны члены сборных города Пскова Карина Подгорная и Иван Сафронов. Их наградили памятными призами.