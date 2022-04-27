Спорт

Псковичи завоевали две золотых медали в межрегиональном турнире по дзюдо

Межрегиональный турнир по дзюдо «Кубок "Кодокан-Боровичи"» состоялся 30 апреля в городе Боровичи Новгородской области. Об этом сообщается в группе «Клуб единоборств "Спортивное единство" / дзюдо /» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Клуб единоборств "Спортивное единство" / дзюдо /» в социальной сети «ВКонтакте»

Шесть спортсменов псковского клуба единоборств «Спортивное единство» приняли участие в соревнованиях и завоевали пять медалей.

Награды распределились следующим образом:

Егор Евко (26 кг) - 1 место (тренер Елькин В. Н., Савеленко М. Н.)

Дмитрий Горелкин (35 кг) - 1 место (тренер Елькин В. Н.)

Руслан Васильев (30 кг) - 2 место (тренер Елькин В. Н.)

Лев Кротов (22 кг) - 2 место (тренер Елькин В. Н.)

Вадим Алексеев (35 кг) - 2 место (тренер Елькин В. Н.)

В шаге от пьедестала остановился Васильев Тимур, уступив в борьбе за 3 место.