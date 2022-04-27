Псковичи завоевали две золотых медали в межрегиональном турнире по дзюдо

Межрегиональный турнир по дзюдо «Кубок "Кодокан-Боровичи"» состоялся 30 апреля в городе Боровичи Новгородской области. Об этом сообщается в группе «Клуб единоборств "Спортивное единство" / дзюдо /» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Клуб единоборств "Спортивное единство" / дзюдо /» в социальной сети «ВКонтакте»
Шесть спортсменов псковского клуба единоборств «Спортивное единство» приняли участие в соревнованиях и завоевали пять медалей.
Награды распределились следующим образом:
В шаге от пьедестала остановился Васильев Тимур, уступив в борьбе за 3 место.