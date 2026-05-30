 
Спорт

Благотворительный забег «5 вёрст» состоялся в Пскове

Благотворительный забег «5 вёрст» прошел на набережной реки Великой в Пскове 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сбор участников начался в 8:40, старт — в 9:00. В забеге приняли участие более 300 человек, включая детей и взрослых.

Организаторами выступили АНО «Добрея». Мероприятие проводилось в поддержку детей, находящихся под опекой центра. В рамках программы после финиша участники посетили чаепитие организованное на набережной.

Участники пробежали дистанцию протяжённостью 5 км. Для всех были предусмотрены памятные сувениры. Дополнительно была организована волонтёрская деятельность: желающие могли помочь в разметке трассы, сканировании штрих-кодов, раздаче карточек финишёров, проведении разминки и обеспечении безопасности на маршруте.

 

Детям предложили возможность участвовать в волонтёрстве совместно с родителями. Взрослым волонтёрам были доступны стандартные и дополнительные задачи. Мероприятие прошло в рамках подготовки к Международному дню защиты детей.

