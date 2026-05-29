Обязательный экзамен по физкультуре предложили ввести в школах

Обязательный экзамен по физкультуре необходимо ввести в российских школах, так как физическое воспитание играет важную роль в развитии человека, поделился мнением заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Член ОП РФ отметил, что физическая культура не должна восприниматься как второстепенный предмет. При этом, по его словам, возможный экзамен по физкультуре должен носить вариативный характер и учитывать спортивные достижения учащихся.

«Физическая культура - это не второстепенный предмет, нужна итоговая аттестация. Она может быть по любимому виду спорта каждого отдельного школьника. Многие из них увлекаются самыми разными видами спорта. Либо (обязательная - ред.) сдача ГТО, но чтобы спорт у нас не был простой формальностью», - сказал Гриб.

Он также отметил, что освобождение от экзамена можно давать при наличии юношеского разряда, сдаче норм ГТО, регулярных занятиях в спортивной секции или победах в школьных и районных соревнованиях, пишет РИА Новости.

«Задача: чтобы была вариативность. Не навязывать конкретный вид спорта школьнику», - заключил Гриб.​