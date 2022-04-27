Спорт

Псковичка привезла «золото» с всероссийских соревнований по карате

Псковичка привезла золото с всероссийских соревнований по всестилевому карате «Кубок Петра Великого», которые прошли в Санкт-Петербурге с 30 апреля по 2 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Федерации регионального отделения всестилевого карате России Вячеслав Белов.

Фото: Вячеслав Белов

«Соревнования прошли в городе на Неве уже в 21-й раз и объединили более 1000 атлетов из 40 регионов России», – отметил президент Санкт‑Петербургского филиала Российского союза боевых искусств, член бюро исполкома Федерации всестилевого карате России, мастер спорта международного класса Михаил Кузьмин.

В составе сборной Псковской области было 16 спортсменов из Пскова, Гдова и поселка Дедовичи. В итоге третьи места завоевали Маргарита Тукан и Артем Леонтьев из города Гдова, представители поселка Дедовичи Михаил Клыгин и Ниджата Аббасгулуева. «Золото» привезла с соревнований псковичка Дарья Воистинова.

Псковские судьи Вячеслав Белов, Константин Блохин и Олег Щетко отработали в судейской бригаде соревнований.

Во второй половине мая сборная Псковской области области отправится на Кубок России в Москву, говорится в сообщении.