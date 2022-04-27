Спорт

Новозеландский пилот станет участником встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Пилот из Новой Зеландии станет участником 26-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается на интернет-портале «Луки.ру».

Оргкомитет и дирекция встречи воздухоплавателей получили 32 заявки от пилотов:

Михаил Томуров (Йошкар-Ола);

Дмитрий Жохов (Тула);

Олег Снетков (Тула);

Дмитрий Неклюдов (Москва);

Георгий Бакулин (Москва);

Наталия Иванова (Кунгур);

Екатерина Ларикова (Великие Луки);

Иван Меняйло (Московская область);

Евгений Чубаров (Москва);

Марина Федорова (Великий Новгород);

Дмитрий Кузьминых (Московская область);

Диана Насонова (Московская область);

Максим Валуев (Великие Луки);

Владимир Богданов (Великие Луки);

Василий Платонов (Санкт-Петербург);

Владимир Ермаков (Рязань);

Сергей Чиненов (Московская область);

Андрей Чижов (Санкт-Петербург);

Александр Галкин (Ростов-на-Дону);

Данила Володин (Москва);

Сергей Никитин (Великие Луки);

Евгений Кравченко (Великие Луки);

Юля Селезнева (Тула);

Василий Котченко (Томск);

Марина Котюкова (Великие Луки);

Андрей Кульков (Тула);

Вячеслав Ананских (Санкт-Петербург);

Сергей Латыпов (Москва);

Руслан Кильмаманов (Уфа);

Алексей Бугров (Воронеж);

Сергей Белорусов (Феодосия);

Parker Andrew Craig (Новая Зеландия г. Гамильтон)

В этом году участники спортивной программы будут сражаться за победу в 27-м чемпионате России по воздухоплаванию. Кроме того, все без исключения аэронавты смогут побороться за 14-й Кубок Дружбы. Среди «пилотесс» будет разыгран 13-й Кубок Княгини Ольги, отметили организаторы.

Вне рамок спортивной программы аэронавты поборются за приз в соревновании «кей-граб»: пилотам предстоит с высоты попасть маркером в корзину, установленную на катамаране посередине реки Ловати.

26-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня.

Генеральный спонсор соревнований — ПАО «Газпром».