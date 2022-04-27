Новозеландский пилот станет участником встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Пилот из Новой Зеландии станет участником 26-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается на интернет-портале «Луки.ру».
Оргкомитет и дирекция встречи воздухоплавателей получили 32 заявки от пилотов:
- Михаил Томуров (Йошкар-Ола);
- Дмитрий Жохов (Тула);
- Олег Снетков (Тула);
- Дмитрий Неклюдов (Москва);
- Георгий Бакулин (Москва);
- Наталия Иванова (Кунгур);
- Екатерина Ларикова (Великие Луки);
- Иван Меняйло (Московская область);
- Евгений Чубаров (Москва);
- Марина Федорова (Великий Новгород);
- Дмитрий Кузьминых (Московская область);
- Диана Насонова (Московская область);
- Максим Валуев (Великие Луки);
- Владимир Богданов (Великие Луки);
- Василий Платонов (Санкт-Петербург);
- Владимир Ермаков (Рязань);
- Сергей Чиненов (Московская область);
- Андрей Чижов (Санкт-Петербург);
- Александр Галкин (Ростов-на-Дону);
- Данила Володин (Москва);
- Сергей Никитин (Великие Луки);
- Евгений Кравченко (Великие Луки);
- Юля Селезнева (Тула);
- Василий Котченко (Томск);
- Марина Котюкова (Великие Луки);
- Андрей Кульков (Тула);
- Вячеслав Ананских (Санкт-Петербург);
- Сергей Латыпов (Москва);
- Руслан Кильмаманов (Уфа);
- Алексей Бугров (Воронеж);
- Сергей Белорусов (Феодосия);
- Parker Andrew Craig (Новая Зеландия г. Гамильтон)
В этом году участники спортивной программы будут сражаться за победу в 27-м чемпионате России по воздухоплаванию. Кроме того, все без исключения аэронавты смогут побороться за 14-й Кубок Дружбы. Среди «пилотесс» будет разыгран 13-й Кубок Княгини Ольги, отметили организаторы.
Вне рамок спортивной программы аэронавты поборются за приз в соревновании «кей-граб»: пилотам предстоит с высоты попасть маркером в корзину, установленную на катамаране посередине реки Ловати.
26-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня.
Генеральный спонсор соревнований — ПАО «Газпром».
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