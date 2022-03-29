Спорт

Стартовал прием заявок на 26-ю встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Началась регистрация пилотов на 26-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Соревнования пройдут в Великих Луках с 11 по 17 июня. В них могут принять участие пилоты тепловых аэростатов, своевременно представившие заявки на участие (для участия в чемпионате России заявка представляется в соответствии с требованиями, определяемыми бюро Федерации воздухоплавания России), оплатившие регистрационный взнос и имеющие к моменту регистрации квалификацию пилота теплового аэростата не менее одного года; налет не менее 50 часов в качестве командира воздушного судна теплового аэростата.

При регистрации необходимо предъявить оригиналы следующих документов:

свидетельство пилота (страница с номером, личной информацией);

действующее медицинское заключение врачебно-летной экспертной комиссии;

справку о прохождении проверки навыков техники пилотирования, датированная не ранее, чем 18 июня 2020 года;

летную книжку пилота (страница с фотографией пилота и страница с последним налетом, страница с квалификационной проверкой);

свидетельство о регистрации аэростата;

сертификат летной годности аэростата;

страховой полис гражданской ответственности перед третьими лицами;

в случае полетов с лицами на борту – полис страхование от несчастных случаев пассажиров;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично);

фото пилота;

фото теплового аэростата.

Российские пилоты, желающие принять участие в чемпионате России и соответствующие вышеуказанным требованиям, должны представить заявки не позднее 1 мая 2022 года.

Пилоты, не принимающие участия в чемпионате России, представляют заявки на участие не позднее 8 мая 2022 года. Их следует отправлять на электронную почту: trofimova @vlk.sz.gkovd.ru, телефон, факс: 8(81153) 7-44-87.

В рамках встречи пройдут следующие соревнования:

27-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту (для российских пилотов старше 18 лет, имеющих не менее 50 часов самостоятельного налета в качестве пилота теплового аэростата);

14-й Кубок Дружбы (победителем будет назван пилот, набравший наибольшее совокупное число очков среди российских и иностранных пилотов, участвующих в соревновании);

1-й Чемпионат Псковской области по воздухоплавательному спорту (победителем будет назван пилот, имеющий регистрацию, временную регистрацию или представляющий Псковскую область на ином законном основании, набравший наибольшее совокупное число очков среди таковых пилотов);

15-й Кубок Княгини Ольги (для всех пилотов-женщин, участвующих в чемпионате).

Также зарегистрироваться аэронавтам можно на официальном спортивном ресурсе Федерации воздухоплавания России. Там же размещена предварительная программа национального чемпионата.