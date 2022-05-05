Спорт

Подростки из Великих Лук отправились на первенство России по ММА

Спортсмены из Великих Лук отправились на первенство России по ММА в город Омск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото: КСЕ «Отечество - Псковская область» / «ВКонтакте»

Соревнования пройдут среди спортсменов в возрасте 14-15 лет, старт мероприятия состоится завтра, 6 мая. «Представители великолукской команды отправились на соревнования испытать себя и свои силы. Пожелаем ребятам большой удачи! Вперед, к победе!» - добавили в клубе спортивных единоборств.

Тренируют борцов Андрей Тимофеев и Андрей Ткаченко.