Спорт

ФК «Луки-Энергия» получил лицензию на новый сезон

Футбольный клуб «Луки-Энергия» успешно прошел процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе, выполнив требования всех категорий, предъявляемые к участникам соревнований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Таким образом, великолучане получили лицензию для участия в турнирах ФНЛ-2 сезона 2022/2023 под эгидой РФС.

«Критерии получения лицензии в этом году были крайне жесткими, если брать во внимание предыдущий сезон, то достичь желаемого было вдвойне сложно», - рассказали в клубе и выразили благодарность администрации города за решения, которые позволят стабилизировать работу клуба в предстоящем сезоне».