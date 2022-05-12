Спорт

Псковичи завоевали девять медалей на турнире по самбо в Тверской области

Спортсмены из Псковской области заняли призовые места на турнире по самбо, который прошел в городе Кувшиново Тверской области сегодня, 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Региональный турнир по самбо, посвященный Дню Победы, провели среди юношей и девушек в возрасте 11-12, 12-14 и 14-16 лет. От Псковской области в нем приняли участие воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество-Псковская область».

По результатам турнира победителями стали Юрий Зайцев, Арина Зайцева, Николай Кондратьев, Кирилл Фокин и Илья Зиновьев. Серебряную медаль завоевал Михаил Размыслович, а третьи места получили Омар Азиза, Дмитрий Владимиров и Иван Михайлов.

Тренируются самбисты под руководством Евгения Мишанова.