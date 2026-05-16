 
Спорт

Сотрудники и курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России успешно сдали нормативы ГТО

0

Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди спортсменов всех возрастов состоялась в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Мероприятие объединило наиболее активных и подготовленных спортсменов области, в том числе сотрудников и курсантов Псковского филиала Университета ФСИН России. Участникам предстояло продемонстрировать уровень физической подготовки, выполнив нормативы комплекса ГТО, а также проявить выносливость и силу.

В программу испытаний вошли подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, а также бег на дистанции 60, 1000 и 3000 метров.

Представители Псковского филиала Университета ФСИН России показали хорошие результаты – 12 сотрудников и курсантов филиала сдали нормативы на золотые и серебряные значки ГТО.

 

«Участие в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – это больше, чем просто сдача нормативов, – это путь к самосовершенствованию, проверка своих возможностей и вклад в здоровье нации.  Выполнение нормативов – это не разовое событие, а подтверждение приверженности регулярным занятиям спортом», – подчеркнул начальник кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки филиала Артем Истомин.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026