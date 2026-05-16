Сотрудники и курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России успешно сдали нормативы ГТО

Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди спортсменов всех возрастов состоялась в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Мероприятие объединило наиболее активных и подготовленных спортсменов области, в том числе сотрудников и курсантов Псковского филиала Университета ФСИН России. Участникам предстояло продемонстрировать уровень физической подготовки, выполнив нормативы комплекса ГТО, а также проявить выносливость и силу.

В программу испытаний вошли подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, а также бег на дистанции 60, 1000 и 3000 метров.

Представители Псковского филиала Университета ФСИН России показали хорошие результаты – 12 сотрудников и курсантов филиала сдали нормативы на золотые и серебряные значки ГТО.

«Участие в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – это больше, чем просто сдача нормативов, – это путь к самосовершенствованию, проверка своих возможностей и вклад в здоровье нации. Выполнение нормативов – это не разовое событие, а подтверждение приверженности регулярным занятиям спортом», – подчеркнул начальник кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки филиала Артем Истомин.