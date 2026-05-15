Кубок губернатора по легкой атлетике предложили провести в Псковской области

Достижения и перспективы легкоатлетической школы региона обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с заслуженным работником физической культуры РФ, тренером-преподавателем спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Константином Шабановым, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона. 

Фото: правительство Псковской области

Глава региона поздравил тренера с прошедшим 90-летием.

«Вы более 60 лет отдали спортивной жизни. Не одно поколение спортсменов воспитали. Знаю, что семейная династия продолжается. Дети и внуки показывают хорошие результаты», — отметил Михаил Ведерников.

Константин Шабанов рассказал об успехах семейной династии, тренерской деятельности и достижениях псковских спортсменов. Его сыновья стали спринтерами-барьеристами, спортивную династию продолжают внуки — многократные победители различных соревнований Филипп и Константин Шабановы, начинает свой спортивный путь и правнучка. Сейчас тренер продолжает работать с молодым поколением и активно привлекает его к занятиям по легкой атлетике.

За свою карьеру Константин Шабанов подготовил мастеров спорта международного класса, кандидатов в мастера спорта. Его воспитанники были участниками Олимпийских Игр.

В ходе встречи глава региона поддержал предложение тренера о проведении Кубка губернатора по легкой атлетике.

За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта Псковской области Михаил Ведерников наградил Константина Шабанова почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью».

