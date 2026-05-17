Псковская команда по гребле на лодках «Дракон» одержала победу в первой гонке сезона

Команда Псковской федерации гребли на лодках «Дракон» начала сезон с победы. Об этом сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Команда приняла участие в соревнованиях «Открытие сезона», которые состоялись в Санкт-Петербурге. Первое место удалось завоевать на дистанции 7 километров вокруг Аптекарского острова.

«Выступать под флагом профсоюзов — значит чувствовать за спиной надёжное плечо и единство», - отметили участники гонки.

С победой команду поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Первая гонка — и сразу золото. 7 км вокруг Аптекарского острова — это серьёзное испытание, но вы доказали, что вы лучшие. Рад, что флаг профсоюзов приносит удачу, а наша поддержка помогает грести быстрее», - отметил он.