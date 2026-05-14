 
Спорт

В Пскове 16 мая проведут Кубок по адаптивной гимнастике

Открытый кубок по адаптивной художественной гимнастике «Неограниченные возможности — новые горизонты» проведут в Пскове 16 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре доступной абилитации «Добрея».

Фото: Центр доступной абилитации «Добрея»

Турнир по адаптивной художественной гимнастике состоится в школе олимпийского резерва «Барс».«Это не просто соревнования. Это праздник силы духа, красоты движения и безграничных талантов. Юные спортсмены — и девочки, и мальчики — с особенностями развития выйдут на ковёр, чтобы доказать: адаптивный спорт — это возможность быть собой, становиться сильнее и чувствовать поддержку окружающих», - отметили в реабилитационном центре.

На соревнования приедут спортсмены из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. «Это значит, что турнир становится настоящим межрегиональным праздником инклюзивного спорта. Для псковских спортсменов такие старты — важнейший этап развития», - добавили в центре.

Родители участниц отмечают, что занятия адаптивной художественной гимнастикой помогают физически: улучшается осанка, развиваются спортивные навыки, а также меняется внутреннее состояние ребёнка. «Самооценка растет до фантастических размеров, при том, что она адекватная, эта самооценка. То есть у неё есть достижения, и она ими гордится», — поделилась впечатлениями мама одной из гимнасток.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, комментируя прошлогодний фестиваль: «Это был настоящий фейерверк эмоций, позитива, чудесного преображения, внутреннего преодоления и безграничной веры! Ребята показали всем, что их возможности безграничны».

Организатором турнира выступает Центр доступной абилитации и реабилитации детей с особенностями развития «Добрея» при поддержке партнёров. Проект реализуют с использованием гранта президента Российской Федерации, который предоставил Фонд президентских грантов.

Торжественное открытие турнира начнётся в 12:00. 

«Приглашаем жителей и гостей города поддержать юных спортсменов и стать частью этого удивительного праздника спорта и доброты!» - призвали организаторы.
