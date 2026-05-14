Футбольный фестиваль прошел на псковском стадионе «Машиностроитель»

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове прошло спортивное мероприятие «Праздник футбола». Фестиваль был организован командой стадиона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участниками мероприятия стали мальчики и девочки в возрасте от 3 до 8 лет. Программа включала в себя ознакомление детей с основами игры и выполнение упражнений с мячом на футбольном поле.

Мероприятие было направлено на вовлечение детей младшего возраста в занятия спортом. Событие завершилось в соответствии с установленным регламентом.