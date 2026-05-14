Турнир по настольному теннису с мастер-классами проведут 5 июня в Невеле

Турнир по теннису и мастер-классы от настоящих профессионалов проведут в Невеле в честь престольного праздника собора Святой Троицы и Дня России 5 июня в 11:00, сообщили в Псковской епархии.

Приход храма кафедрального собора Святой Троицы города Невель впервые проводит спортивные соревнования в рамках празднования престольного праздника. Любителей и новичков приглашают на открытый турнир по настольному теннису.

В программе заявлены не только соревнования, но и мастер-классы от настоящих профессионалов. Турнир состоится в Невеле на улице Октябрьская, дом 1.

Регистрация проводится по телефонам: Дарья: +79009974693, Андрей: +79113624711.