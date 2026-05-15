На встречу воздухоплавателей в Великих Луках заявился 36-летний пилот из Волгограда

На 30-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках заявился 36-летний волгоградский пилот Кирилл Бабанский, который впервые примет участие в мероприятии именно в качестве пилота аэростата. Ранее он уже был частью команды встречи воздухоплавателей, а с 2023 года официально управляет тепловым аэростатом, сообщили организаторы мероприятия в своем канале в мессенджере Telegram.

Наставником Кирилла стал действующий президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло, под руководством которого пилот прошел обучение и сделал первые шаги в спортивном воздухоплавании.

Напомним, 30-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит при поддержке генерального спонсора ПАО «Газпром». В рамках встречи при поддержке Российского спортивного фонда состоится главное рейтинговое событие сезона — 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту.

Напомним, что также одним из гостей станет один из старейших пилотов в РФ.