Спорт

Соревнования по FIFA проведут в Пскове в День города

«Летний Кубок» по интерактивному футболу в дисциплине FIFA 22, посвященный 78-летию освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, пройдет 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Соревнования организуют на стадионе «Машиностроитель». Участниками могут стать все желающие в возрасте от 12 лет. Участие бесплатное.

Платформа соревнований: PS5\PS4. Регистрация участников возможна по ссылке до 10.30 23 июля. Подробную информацию можно получить в группе или по телефону: +7 911 890-36-64 (Давид Мошура).