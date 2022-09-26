Спорт

Чемпионаты Пскова и области по спортивному ориентированию пройдут на выходных

Чемпионаты Пскова и Псковской области по спортивному ориентированию «Марафон шефа — 2022» пройдут 1 и 2 октября в деревне Глоты Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Предполагается, что участие в них примут в общей сложности около 200 человек. Самому младшему спортсмену — 6 лет, старшему — 83 года.

Чемпионат Пскова пройдет в субботу, 1 октября. В зависимости от возрастной категории спортсменам предстоит преодолеть дистанции от 1,5 до 6 километров. На следующий день, 2 октября, на чемпионате Псковской области участникам будут предложены дистанции от 1,5 до 10 километров.

Каждому спортсмену выдадут карты местности с дистанциями, рельефом местности и легендами контрольных пунктов, через которые им предстоит пройти. При помощи электронной системы участники будут отмечать прохождение указанного пути.

По итогам соревнований победителей и призеров в личном зачете в каждой возрастной группе наградят грамотами и медалями.