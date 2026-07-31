Открытое занятие, посвященное Дню десантника, прошло в Пскове

Открытое занятие по военно-прикладной гимнастике и допризывной подготовке прошло у воспитанников Федерации спортивной гимнастики города Пскова. Занятие приурочено ко Дню десантника. В нем принимали участие юные гимнасты от 2 до 17 лет, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии Елена Демченкова / ПЛН

Гимнасты продемонстрировали комплекс рукопашного боя с макетами автоматов РБ1, прыжки с мини-трампа, на батуте и опорные прыжки через гимнастический стол, прыжки на акробатической дорожке, как одиночные, так и синхронные. Отдельным номером программы стали прыжки в высоту через тренера, держащего в руках макеты оружия.

Также участники занятия стреляли из пневматической винтовки, тренировались в метании гранат и ползании по окопам, раскручивали рейнский тренажер.

Мероприятие прошло во дворе здания ДОСААФ в Пскове на территории тропы боевого братства Михаила Гурского.

Напомним, что тропа боевого братства Михаила Гурского представляет собой комплекс снарядов и полосу препятствий. Она была оборудована силами ветеранов боевых действий Псковской области при активном участии ДОСААФ России и названа именем капитана Михаила Гурского. Михаил Гурский - командир специального подразделения 45-й бригады Сил специальных операций Воздушно-десантных войск, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени с мечами» посмертно, тремя орденами Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова. Погиб героически, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной операции 15 декабря 2023 года.

Занятия по допризывной подготовке у гимнастов проводятся в рамках проекта «Мы будем служить России» в партнерстве с военно-патриотическим клубом «Искра-ZOV» при поддержке Фонда президентских грантов.