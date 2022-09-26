Спорт

Чемпионат и первенство региона по кудо состоятся в Пскове

Чемпионат и первенство Псковской области по кудо состоятся в Пскове 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Встреча спортсменов пройдет в универсальном спортивном комплексе «Олимп». В соревнованиях примут участие команды из Пскова, Печор, Великих Лук, Острова и Порхова. Всего - около 200 единоборцев.

Мероприятие организовано при поддержке правительства Псковской области и регионального комитета по спорту.

Добавим, что 19 ноября в Пскове пройдет отбор на чемпионат и первенство по кудо Северо-Западного федерального округа.