Спорт

Футбольный клуб «Псков» обыграл «Карелию» в первом матче Кубка СЗФО

Футбольный клуб «Псков» одержал победу в первом матче Кубка Северо-Западного федерального округа, псковичи вышли на поле с командой «Карелия» из Петрозаводска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФК.

Фото здесь и далее: футбольный клуб «Псков»

Игра состоялась 1 октября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Счет матча: 3:2.

В состав псковской команды вошли: Денис Долгий (вратарь), Владислав Волков, Сергей Иванов, Максим Новиков (84' Кирилл Алексеев), Алексей Соболев, Александр Алексеев, Александр Савельев (78' Михаил Минин), Даниил Михайлов (62' Артем Савельев), Иван Георгиев, Антон Паранин (60' Матвей Баловнев, 88' Никита Вихров), Всеволод Федоров (капитан). Запасные: Даниил Кагазежев (вратарь), Георгий Петров, Максим Вихров, Дмитрий Петров, Сергей Молчанов.

Ранее сообщалось, что псковского футболиста включили в состав юношеской сборной России.

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Также сообщалось, что заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный займет место экс-замглавы городской администрации Александра Коновалова в совете АНО «ФК Псков».