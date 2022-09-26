Спорт

Областная спартакиада по настольному теннису завершилась в Пскове

XIII областная спартакиада по настольному теннису завершилась в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном Центре спортивной подготовки, мероприятие прошло в Псковском агротехническом колледже.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В финальных соревнованиях приняли участие пять лучших команд учреждений среднего профессионального образования. Первое место заняли учащиеся Псковского агротехнического колледжа. На втором месте - представители Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, а «бронзу» забрали студенты колледжа ПсковГУ.

Четвёртое и пятое место финальных соревнований заняли студенты отделения Великолукского филиала «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I» и теннисисты из Опочецкого индустриально-педагогического колледжа.

Следующим видом программы XIII областной спартакиады станет пулевая стрельба, которая пройдет в тире Пскова (улица Гоголя, 25) 14 октября.