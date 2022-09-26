Спорт

Турнир по волейболу «День учителя» пройдет в Пскове

Турнир по волейболу «День учителя» среди юношей пройдет 7 октября в Доме спорта города Пскова. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщили организаторы соревнований.

«Тема выбрана в связи с праздником Дня учителя, ведь многие тренеры работают и учителями. Главное для нас – популяризация волейбола на территории города Пскова, обмен опытом среди юных спортсменов и подготовка к первенству России», – рассказали организаторы.

В турнире примут участие 11 команд, разделенных на два возраста: шесть команд 2006-2007 годов рождения и пять команд 2008-2009 годов рождения. Приедут спортсмены из Великого Новгорода, Республики Карелия и Твери. От Псковской области примут участие представители Себежа, Печор, Пустошки, а также Пскова.