Спорт

Скейт-парк появился в Великих Луках

Новый скейт-парк открыли в Великих Луках 7 октября. Об этом в своем Telrgram-канале сообщил Глава голода Николай Козловский.

Видео: Telrgram-канал Николая Козловского

«Сегодня ещё одно замечательное, знаковое событие для спортивного сообщества нашего города, который по праву считается крупным спортивным центром, – мы открыли современный скейт-парк. Новый спортивный объект – это не просто площадка под открытым небом, – это современный спортивный комплекс, состоящий из множества конструкций и различных фигур», – поделился политик.

Площадь парка составила 800 квадратных метров. Данный объект предназначен для занятия экстремальными видами спорта: скейтбордингом, катанием на самокатах, роликах и BMX. Также обустроили комфортную зону отдыха со скамейками, навесами и специальными зарядными устройствами для мобильных устройств.

«Реализация этого масштабного, значимого для нашего города проекта стала возможна благодаря самой высокой поддержке губернатора региона Михаила Юрьевича Ведерникова и депутатского корпуса Великолукской городской Думы, которые на всех этапах поддерживали проект, следили за его воплощением в жизнь. Можно с уверенностью сказать, что в скейт-парке созданы хорошие условия для развития молодежных видов спорта и поддержки здорового образа жизни. Пусть площадка скейт-парка станет популярным местом у спортсменов, будет наполнена положительными эмоциями и приносит самые позитивные впечатления!» – заключил Николай Козловский.

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