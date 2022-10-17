Спорт

Назван чемпион области 2022 года по блиц-шахматам

Возобновились игры Чемпионата области по блицу, посвященного великому шахматисту, первому русскому шахматному мастеру Александру Петрову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области.

Фото: федерация шахмат Псковской области

В городе Опочка состоялся Чемпионат Псковской области по блицу, на который приехали 22 шахматиста из Пскова, Великих Лук и районов Псковской области. Высокий статус турнира, который включен в календарь соревнований с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ, был подтверждён участием трех из четырех сильнейших шахматистов области, которые в предыдущие годы завоевывали чемпионский титул.

По итогам соревнований, набрав 10 очков из 11 возможных, чемпионом области по блицу 2022 года стал великолучанин Валентин Власов, который в четвертый раз за историю чемпионатов области по блицу завоевывает этот титул. Серебряная медаль вручена Одиссею Сулейманянцу из Пушкиногорского района, а бронзовая Григорию Шаранкову из Пскова.

По завершению чемпионата области все его участники почтили память Первого русского шахматного мастера Александра Петрова, а от главы района Юрия Ильина, депутат Собрания Опочецкого района, директор опочецкой гимназии им. А.Д.Петрова Юрий Богашев вручил специальный памятный приз одной из участниц соревнований – Веронике Петровой, которая носит фамилию великого шахматиста, уроженца города Опочки.