Спартакиада среди несовершеннолетних «Твой выбор» пройдет в Псковской области

Ежегодная Спартакиада среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников Центров помощи детям Псковской области «Твой выбор» пройдет в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
В спартакиаде примут участие сборные команды, сформированные из несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел, воспитанников центров помощи.
Соревнования пройдут в три этапа:
В финальном этапе соревнований примут участие победители зональных этапов.
В Пскове спартакиада откроется на стадионе «Машиностроитель» 21 сентября.
Организаторами проведения соревнований выступают: