Спорт

Спартакиада среди несовершеннолетних «Твой выбор» пройдет в Псковской области

Ежегодная Спартакиада среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников Центров помощи детям Псковской области «Твой выбор» пройдет в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В спартакиаде примут участие сборные команды, сформированные из несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел, воспитанников центров помощи.

Соревнования пройдут в три этапа:

зональный этап - 21, 28 октября;

финальный этап - 25 ноября.

В финальном этапе соревнований примут участие победители зональных этапов.

В Пскове спартакиада откроется на стадионе «Машиностроитель» 21 сентября.

Организаторами проведения соревнований выступают: