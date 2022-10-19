Определён победитель 13-й спартакиады вузов в Псковской области

Тринадцатая областная спартакиада высших учебных заведений завершилась в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре спортивной подготовки региона.
Победителем соревнований стала Великолукская государственная академия физической культуры и спорта. На втором месте - Псковский государственный университет. «Бронза» досталась Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. На четвертой ступени пьедестала - Великолукский филиал Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения.
Сводная таблица с результатами соревнований доступна по ссылке.