Спорт

Мастер-класс по воркауту провели для псковских школьников

Мастер-класс по воркауту провели для псковских школьников. Об этом сообщается в группе спортивного движения Street Workout в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: региональное спортивное движение Street Workout

Спортсмены команды Street Workout Pskov проводят серию мероприятий с мастер-классами и семинарами о пользе ведения здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Пскова. Первой из цикла встреч стала школа №9 имени А. С. Пушкина.

В мероприятии приняли участие более 50 школьников (5-11 классы), их родители и классные руководители.

Ребятам рассказали о воркауте, его спортивных направлениях, возможностях развития, совместных тренировках в воркаут-центре (на улице Киселева, 16).

Затем спортсмены продемонстрировали показательное выступление на площадке и предоставили возможность школьникам попробовать свои силы, выполнив различные упражнения под руководством тренеров.

«Хотим выразить огромную благодарность управлению образования города Пскова, директору и педологическому коллективу школы №9 имени А. С. Пушкина за поддержку популярного и доступного спорта среди молодого поколения!» - добавили в региональном спортивном движении Street Workout.