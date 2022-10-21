Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Планы псковских либерал-демократов
Первые счета за электроэнергию
Мне 60, и это здорово!
Электронная транспортная накладная
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Компьютерные игры: за и против
в роли ведущих ENERGY
штраф за обман энергетиков
новогодние корпоративы
Топ клиник Пскова
Господин Рейтингомер
бонусы для членов профсоюза
Денис Иванов о 15 округе
Защита от мошенников
огненная узбечка
 
 
 
ещё Спорт 21.10.2022 10:280 Спартакиада для подростков «Твой выбор» стартовала в Пскове. ФОТО 21.10.2022 16:330 Псковички получили медали на Всероссийских соревнованиях по вольтижировке 21.10.2022 14:460 Тренажёры начали устанавливать на улице Первомайской в Великих Луках 21.10.2022 14:430 Мастер-класс по воркауту провели для учащихся псковской школы №17 21.10.2022 10:280 Спартакиада для подростков «Твой выбор» стартовала в Пскове. ФОТО 21.10.2022 10:050 Новый ФОКОТ торжественно открыли в Дедовичах
 
 
 
Самое популярное 14.10.2022 14:330 Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области 15.10.2022 22:250 Двое граждан совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области, 11 человек погибли 19.10.2022 20:520 В ПсковГУ собирают жестяные банки для изготовления блиндажных свечей 19.10.2022 07:540 Россияне неосознанно выбрасывают 500 кг золота ежегодно 14.10.2022 07:380 В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Псковички получили медали на Всероссийских соревнованиях по вольтижировке

21.10.2022 16:33|ПсковКомментариев: 0

Воспитанницы псковской спортивной школы «Надежда» приняли участие в Чемпионате и Первенстве России, а также во Всероссийских соревнованиях и Первенстве Центра конного спорта по вольтижировке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова. 

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Соревнования проходили в конно-спортивном клубе «Конаковские конюшни» в городе Конаково в Тверской области. В них приняли участие 200 спортсменов из 12 регионов России.

Псковскую область представляли молодые спортсменки Александра Керножицкая, Милана Морозова и Анна Антонова под руководством тренера Надежды Антоновой. 

В зачете CVNK Первенства Центра конного спорта по вольтижировке Александра Керножицкая завоевала бронзовую медаль. Кроме того, во Всероссийских соревнованиях в зачете CVNK1* на галопе Александра заняла 8-е место из 24 участников и подтвердила выполненный ранее 2 спортивный разряд.

В парном зачете Анна Антонова и Милана Морозова получили почётное второе место.

«Поздравляем девочек к отличными результатами и желаем дальнейших спортивных успехов», - добавили в администрации. 

Теги: #псков #конный спорт #вольтижировка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас сбережения/накопления?
В опросе приняло участие 249 человек
21.10.2022, 17:420 Псковским предпринимателям предлагают стать резидентами бизнес-инкубатора 21.10.2022, 17:310 Наталья Юрченко призналась в детской мечте стать ботаником 21.10.2022, 17:300 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 21.10.2022, 17:200 Свалки ликвидировали на кладбищах в Красногорородском районе
21.10.2022, 17:110 Михаил Ведерников: Отсрочка от призыва – исключение для наиболее ценных сотрудников 21.10.2022, 17:000 Профессиональные пробы для школьников организуют в Псковской области 21.10.2022, 16:530 Пьяный отчим избил и выкинул из окна четырехмесячного ребенка 21.10.2022, 16:360 Точных сроков окончания частичной мобилизации нет – Песков
21.10.2022, 16:330 Псковички получили медали на Всероссийских соревнованиях по вольтижировке 21.10.2022, 16:300 Директор ГТРК «Псков» рассказала о пути в журналистику 21.10.2022, 16:230 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 21.10.2022, 16:200 В «Михайловском» приняли более полумиллиона посетителей
21.10.2022, 16:170 Трое грабителей напали на школьника в Петербурге ради 1500 рублей 21.10.2022, 16:130 В Псковской области проверят все защитные сооружения для усиления безопасности 21.10.2022, 16:100 Андрей Ермаков назвал сроки строительства школы в Гдове 21.10.2022, 16:031 Наталья Юрченко поделилась рецептом приготовления вкусного кабачка
21.10.2022, 16:020 Путин подписал указ о создании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ 21.10.2022, 16:000 Псковичи стали участниками демо-дня молодежных акселераторов Сбера в Петербурге 21.10.2022, 15:520 Новый газопровод построили в великолукском Кулёво 21.10.2022, 15:460 В Острове ввели карантин по бешенству из-за погибшего от болезни домашнего кота
21.10.2022, 15:430 Изношенные верхние слои асфальта восстанавливают в Псковской области 21.10.2022, 15:420 Почти две тонны бумаги и картона сдала в переработку ТИК Пскова 21.10.2022, 15:400 Момент столкновения двух автомобилей напротив псковского «Империала» попал на видео 21.10.2022, 15:370 Инициативу о привлечении безработных к труду на стройке оценил глава СОЦПРОФа Сергей Вострецов
21.10.2022, 15:290 Поборы в школах запрещены - Андрей Ермаков 21.10.2022, 15:180 Исключать рискованные манёвры на дорогах посоветовали псковским водителям 21.10.2022, 15:140 На экскурсию по свалке приглашают псковичей 21.10.2022, 15:090 Ночные заморозки ожидаются в Псковской области
21.10.2022, 15:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 октября 21.10.2022, 14:580 Сбер заявил об отсутствии большого спроса от бизнеса на кредитные каникулы 21.10.2022, 14:570 В Госдуме предложили платить за мобилизованных алименты из бюджета 21.10.2022, 14:531 Свои способы борьбы со стрессом перечислила Наталья Юрченко
21.10.2022, 14:500 Урожай фруктов собрали в опочецкой коррекционной школе. ФОТО 21.10.2022, 14:460 Тренажёры начали устанавливать на улице Первомайской в Великих Луках 21.10.2022, 14:430 Мастер-класс по воркауту провели для учащихся псковской школы №17 21.10.2022, 14:390 Двое жителей Локнянского района решили сбыть наркотики и вышли на подставного покупателя
21.10.2022, 14:371 Население использует юань как один из вариантов диверсификации вложений, заявили в Сбере 21.10.2022, 14:371 Интерактив: Лифт для смелых 21.10.2022, 14:310 Наталья Юрченко о питомце: Я не знаю, собака это или маленький человек 21.10.2022, 14:230 Псковские компании назвали основные требования к новичкам в коллективе
21.10.2022, 14:180 130 лет исполнилось со дня рождения псковского краеведа Ивана Ларионова 21.10.2022, 14:090 Сбербанк нарастил кредитование компаний с начала года 21.10.2022, 14:061 Путин назвал способ решения проблемы алкоголизма 21.10.2022, 14:020 «Чай втроём»: Наталья Юрченко о куклах из мальвы, школьных медляках и собаке-бабочке. ВИДЕО
21.10.2022, 13:530 Мусорная лавина сошла на автодорогу под Петербургом. ВИДЕО 21.10.2022, 13:500 В рубель: Ростуризм всё, акции ниже плинтуса и прерванный полёт 21.10.2022, 13:480 Новорождённого ребёнка нашли на автобусной остановке в Воронеже 21.10.2022, 13:400 «Дом белого Аиста» просит помощи в доставке сена из Гдова
21.10.2022, 13:370 Пушкинские доброхоты вышли на борьбу с палой листвой 21.10.2022, 13:330 Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 21.10.2022, 13:270 Наталья Юрченко рассказала об особых отношениях с физикой и физкультурой в школьные годы 21.10.2022, 13:240 В российских аптеках фиксируют дефицит популярных антибиотиков
21.10.2022, 13:210 Почти 30 уголовных дел возбудили в отношении директора «Невельских теплосетей» 21.10.2022, 13:171 «Корень проблем» благоустройства «Европы» озвучили депутатам и гражданам районные власти 21.10.2022, 13:070 Псковичи стали чаще сдавать в скупку смартфоны Apple 21.10.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроём» с Натальей Юрченко
21.10.2022, 13:010 В Пскове неизвестный оплатил услуги ЖКХ билетом «банка приколов» 21.10.2022, 12:590 Дом творческих людей 21.10.2022, 12:572 Средняя пенсия опустится ниже 30% средней зарплаты к 2026 году 21.10.2022, 12:471 «Пряные» колбаски появились в магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области
21.10.2022, 12:450 «Культурные выходные» пройдут в Гдовском районе с 28 по 30 октября 21.10.2022, 12:320 «Хайпожоры»: Как обстоят дела с «молодежкой» в Пскове и заблокируют ли YouTube в России? ВИДЕО 21.10.2022, 12:300 Дорогу перекроют во время чемпионата по бегу в Порховском районе 21.10.2022, 12:280 Кинолог инсценировала смерть собаки и присвоила животное себе
21.10.2022, 12:260 Дом для патефона: как дновский ТОС помог преобразить помещения музея 21.10.2022, 12:200 Известные балеты и абсурдистские драмы: опубликована ноябрьская афиша псковского драмтеатра 21.10.2022, 12:160 «Чай втроем»: Наталья Юрченко о куклах из мальвы, школьных медляках и собаке-бабочке 21.10.2022, 12:110 Псковские общественники проверили стоимость экипировки для военнослужащих
21.10.2022, 12:070 Российская студентка откусила одноглазому обидчику язык и спаслась от изнасилования 21.10.2022, 12:050 Житель опочецкой деревни обокрал местную церковь 21.10.2022, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 21.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 октября
21.10.2022, 12:000 Мурал продолжают рисовать на улице Рокоссовского в Пскове. ФОТО 21.10.2022, 11:540 Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы 21.10.2022, 11:430 После провалов в памяти из-за алкоголя псковичам советуют обращаться к врачу 21.10.2022, 11:340 Эксперты перечислили льготы для ветеранов боевых действий
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru