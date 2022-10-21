Спорт

Псковички получили медали на Всероссийских соревнованиях по вольтижировке

Воспитанницы псковской спортивной школы «Надежда» приняли участие в Чемпионате и Первенстве России, а также во Всероссийских соревнованиях и Первенстве Центра конного спорта по вольтижировке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Соревнования проходили в конно-спортивном клубе «Конаковские конюшни» в городе Конаково в Тверской области. В них приняли участие 200 спортсменов из 12 регионов России.

Псковскую область представляли молодые спортсменки Александра Керножицкая, Милана Морозова и Анна Антонова под руководством тренера Надежды Антоновой.

В зачете CVNK Первенства Центра конного спорта по вольтижировке Александра Керножицкая завоевала бронзовую медаль. Кроме того, во Всероссийских соревнованиях в зачете CVNK1* на галопе Александра заняла 8-е место из 24 участников и подтвердила выполненный ранее 2 спортивный разряд.

В парном зачете Анна Антонова и Милана Морозова получили почётное второе место.

«Поздравляем девочек к отличными результатами и желаем дальнейших спортивных успехов», - добавили в администрации.