 
Спорт

Кубок города по каратэ WKF «Тигр Шотокан» прошел в псковских Писковичах

0

Кубок города Пскова по каратэ WKF «Тигр Шокотан» состоялся в спортивном комплексе в деревне Писковичи Псковского муниципального округа 23 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Спортивной Федерации каратэ города Пскова.

Фото: Спортивная Федерация каратэ города Пскова

В соревнованиях приняли участие свыше 360 участников из Пскова (клуб Будокан «Атэми» и спортивная школа «Бригантина»), Великих Лук, Невеля, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

Спортсмены соревновались в дисциплинах индивидуальное ката, индивидуальное кумите, ката-группа и командное кумите.

 

Как отметил председатель Спортивной Федерации Каратэ города Пскова Антон Потебня: «Турнир действительно является завершающим соревновательный сезон для большинства спортсменов города, однако до сентября нас ждут еще два всероссийских турнира, летний лагерь и межрегиональные спортивные сборы. Наш сезон не заканчивается, а плавно перетекает в новый. Нам было приятно видеть многих наших друзей на этом турнире. У наших спортсменов впереди много работы и много новых побед».

 

По итогам соревнований спортсменам присвоят спортивные разряды.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026