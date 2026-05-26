Кубок города по каратэ WKF «Тигр Шотокан» прошел в псковских Писковичах

Кубок города Пскова по каратэ WKF «Тигр Шокотан» состоялся в спортивном комплексе в деревне Писковичи Псковского муниципального округа 23 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Спортивной Федерации каратэ города Пскова.

Фото: Спортивная Федерация каратэ города Пскова

В соревнованиях приняли участие свыше 360 участников из Пскова (клуб Будокан «Атэми» и спортивная школа «Бригантина»), Великих Лук, Невеля, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

Спортсмены соревновались в дисциплинах индивидуальное ката, индивидуальное кумите, ката-группа и командное кумите.

Как отметил председатель Спортивной Федерации Каратэ города Пскова Антон Потебня: «Турнир действительно является завершающим соревновательный сезон для большинства спортсменов города, однако до сентября нас ждут еще два всероссийских турнира, летний лагерь и межрегиональные спортивные сборы. Наш сезон не заканчивается, а плавно перетекает в новый. Нам было приятно видеть многих наших друзей на этом турнире. У наших спортсменов впереди много работы и много новых побед».

По итогам соревнований спортсменам присвоят спортивные разряды.