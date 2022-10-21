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Спорт

Суперсемья: в Пскове многодетных учат быть как Жан-Клод Ван Дамм

21.10.2022 20:11|ПсковКомментариев: 0

Популярный актер, герой боевиков Жан Клод Ван-Дамм не раз говорил, что добился успеха благодаря карате, которое развило не только физическую, но и духовную выносливость. Сотни и даже тысячи мальчишек, пересматривая фильмы, мечтали быть такими же сильными и непобедимыми. Да и сейчас очень много детей и взрослых занимаются этим видом боевого искусства.

Фото: спортивная федерация карате города Пскова

В Пскове есть место, где карате обучают целые семьи. Сотрудники псковской школы боевых искусств «Будокан Атэми», которая существует с 2004 года, придумали и реализовали проект «Суперсемья. Школа карате для многодетных семей». Он позволят детям и взрослым бесплатно заниматься спортом. А воплотить в жизнь задумку помог Фонд президентских грантов.

О том, как возникла идея проекта, откуда удалось получить средства на реализацию, сложно ли попасть на занятия, и сколько семей уже освоили каратэ, рассказал в интервью «МК в Пскове» руководитель и тренер школы Антон Потебня.

Теги: #карате
Источник: Псковская Лента Новостей
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