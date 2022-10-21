Спорт

Осенняя велогонка по Корытовскому лесопарку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Девятая осенняя велогонка по Корытовскому лесопарку прошла сегодня, 22 октября.

В мероприятии приняли участие 22 любителя велосипедного спорта. Участников заезда ждал спринт, дистанция - пять километров. В индивидуальных заедах лучшее время показал мастер спорта Иван Михайлов 1961 года рождения. Самому юному участнику мероприятия оказалось всего 7 лет.

Соревнования посетили не только представители Пскоской области - спортсмены из Пскова и Порхова, но и гости из Санкт-Петербурга. Подробнее о том, как прошла велогонка, смотрите в фоторепортаже Вадима Боченкова.