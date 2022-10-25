Псковичей приглашают в воркаут-центр для занятий акробатикой и спортом

Жителей Пскова приглашают в воркаут-центр на занятия акробатикой, акробатикой на батуте и силовыми тренировками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.
Фото: Street Workout Pskov
Желающие заняться спортом могут выбрать два формата тренировок по желанию: групповой и индивидуальный. Занятия проходят с понедельника по пятницу.
Расписания занятий по воркауту:
Акробатика:
Самостоятельные тренировки:
Занятия проходят в Пскове на улице Киселева, 16, 3-й этаж.