Спорт

Псковичей приглашают в воркаут-центр для занятий акробатикой и спортом

Жителей Пскова приглашают в воркаут-центр на занятия акробатикой, акробатикой на батуте и силовыми тренировками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Фото: Street Workout Pskov

Желающие заняться спортом могут выбрать два формата тренировок по желанию: групповой и индивидуальный. Занятия проходят с понедельника по пятницу.

Расписания занятий по воркауту:

С понедельника по пятницу - 17:30 - 19:00, суббота - 12:00 - 13:30 (от 10 до 16 лет);

Вторник, четверг и суббота - 16:00 - 17:00 (от 5 до 16 лет);

Понедельник, среда и пятница - 19:30 - 20:30, 21:00 – 22:30 (от 7 лет и выше);

Вторник и четверг - 19:30 - 20:30, суббота 10:00 - 11:30 (от 7 лет и выше).

Акробатика:

Понедельник и пятница – 20:30 – 21:30 (акробатика и акробатика на батуте);

Вторник и четверг 20:30 – 21:30 (акробатика на батуте).

Самостоятельные тренировки:

С понедельника по пятницу – 12:00-16:00, 21:00-22:30.

Занятия проходят в Пскове на улице Киселева, 16, 3-й этаж.