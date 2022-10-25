Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ клиник Пскова
Первые счета за электроэнергию
Компьютерные игры: за и против
Денис Иванов о 15 округе
Электронная транспортная накладная
новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
Мне 60, и это здорово!
оплата счетов
бонусы для членов профсоюза
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
в роли ведущих ENERGY
штраф за обман энергетиков
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
лифт с музыкой
огненная узбечка
 
 
 
ещё Спорт 25.10.2022 14:260 Великолучане получили медали на турнире по ММА в Рязани 25.10.2022 15:380 Десять золотых медалей привезли великолукские кикбоксёры из Твери  25.10.2022 14:260 Великолучане получили медали на турнире по ММА в Рязани 24.10.2022 21:000 Чемпионат по спортивному ориентированию прошёл в Псковской области 24.10.2022 20:030 Волейболисты псковской «Бригантины» стали третьими на турнире в Карелии 24.10.2022 19:210 Пробег к 79-й годовщине трагедии в порховской Красухе собрал более 100 участников
 
 
 
Самое популярное 22.10.2022 16:380 Эксперты ответили на вопрос о длительности военной службы для мобилизованных 24.10.2022 12:585 Россиянам раскрыли, что будет с ценами на чай и кофе 25.10.2022 08:030 Глубокое частное солнечное затмение смогут наблюдать жители западной части России 24.10.2022 09:000 Уровень зарплаты больше всех не устраивает учёных и госслужащих в СЗФО – аналитики 24.10.2022 14:590 Когда в Псковской области выпадет снег, рассказала синоптик
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Десять золотых медалей привезли великолукские кикбоксёры из Твери 

25.10.2022 15:38|ПсковКомментариев: 0

Спортсмены из Великих Лук стали победителями традиционного турнира по кикбоксингу «Файтер», который прошёл в Твери 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество - Псковская область»

Город Великие Луки на соревнованиях представляли команда СК «Витязь», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмены клуба единоборств «Отечество - Псковская область». Турнир собрал более 140 сильнейших кикбоксёров из Тверской области, Великого Новгорода и Великих Лук.

«Наши спортсмены достойно представили город Великие Луки и показали лучший результат данного турнира. Поединки получились зрелищные и бескомпромиссные!» - отметил Олег Лаптев. 

 

Первые места заняли Александра Петраковцева, Егор Шедько, Эльдар Бабаев, Александр Щепетов, Илья Семёнов, Владимир Финочко, Максим Волченков, Даниил Речкин, Илья Петров, Владислав Родяков. 

Серебряные медали получили Денис Березин, Константин Николаев, Виктор Петраковцев. 

Тренируются спортсмены в клубе единоборств «Витязь» под руководством старшего тренера по кикбоксингу города Великие Луки Сергея Москалева.

Теги: #спорт #кикбоксинг #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?
В опросе приняло участие 136 человек
25.10.2022, 16:230 Пожилые псковичи с каждой пенсии покупают продукты мобилизованным 25.10.2022, 16:210 Информация о донорстве крови и костного мозга стала доступна на Госуслугах 25.10.2022, 16:190 Новый премьер-министр Великобритании вступил в должность 25.10.2022, 16:020 Названа средняя зарплата молодого учителя в Псковской области
25.10.2022, 16:000 Солнечное затмение запечатлели в России. ВИДЕО 25.10.2022, 15:480 Семья великолучан попыталась прокатиться на колесе обозрения в закрытом парке. ВИДЕО 25.10.2022, 15:400 «Единая Россия» отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации 25.10.2022, 15:380 Десять золотых медалей привезли великолукские кикбоксёры из Твери 
25.10.2022, 15:340 «Гонки по вертикали»: военное положение, перемены во власти и подготовка к губернаторским выборам 25.10.2022, 15:260 Почти 200 млн рублей получит Псковская область на развитие молодёжной политики 25.10.2022, 15:240 Спасшую от пожара троих человек 13-летнюю псковичку наградят в Совете Федерации 25.10.2022, 15:220 Более 50 млн рублей планируют направить на реконструкцию системы оповещения населения Псковской области
25.10.2022, 15:140 «Кузница»: Псковские теплосети – горячая работа круглый год. ВИДЕО 25.10.2022, 15:090 На протекающую крышу и дорожную обстановку пожаловались псковички Юрию Сорокину 25.10.2022, 15:030 Самодельные препятствия из покрышек на обочине дороги убрали в Великих Луках 25.10.2022, 15:000 Псковэнергосбыт: Счета можно оплачивать с помощью системы быстрых платежей
25.10.2022, 14:560 «Везёт кому-то»: псковичи завидуют летящим на юг птицам 25.10.2022, 14:540 Псковский музей-заповедник и «Михайловское» представили Минкульту планы на 2023 год 25.10.2022, 14:360 В «Псковских тепловых сетях» назвали причину задвоения квитанций за услуги 25.10.2022, 14:260 Великолучане получили медали на турнире по ММА в Рязани
25.10.2022, 14:140 Полёты авиации над Псковом: есть ли риски? 25.10.2022, 14:080 Еловый лес появится на стене дома в Пскове. Фото 25.10.2022, 13:580 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Труда и Ипподромной в Пскове 25.10.2022, 13:520 В полночь псковичке доставили вместе с суши бодрого таракана
25.10.2022, 13:440 Почему не всем псковичам приходят квитанции за отопление круглый год, объяснила эксперт 25.10.2022, 13:350 «Лига справедливости»: Пособие на погребение. ВИДЕО 25.10.2022, 13:340 Роскомнадзор заверил, что не ограничивает работу WhatsApp в России 25.10.2022, 13:280 Россиянам советуют хранить сбережения в акциях, облигациях и золоте
25.10.2022, 13:250 Северо-Западная инвестиционная компания принимает студентов на практику 25.10.2022, 13:220 Локнянская алиментщица предпочла асоциальный образ жизни и попала в тюрьму 25.10.2022, 13:110 Псковский астроном-любитель поделился первыми фотографиями солнечного затмения 25.10.2022, 13:090 Супруги военнослужащих обратились к Александру Котову за поддержкой в отправке помощи
25.10.2022, 13:053 Сейчас не время говорить о том, что нам должно государство — Алеся Михачева 25.10.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о работе «Псковских тепловых сетей» 25.10.2022, 12:560 Два автомобиля столкнулись на улице Алмазной в Пскове 25.10.2022, 12:510 Почти 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
25.10.2022, 12:410 Экс-заключенный вернулся к пожилому обидчику в Бежаницком районе и забил его до смерти 25.10.2022, 12:320 «Гайд-парк»: Алеся Михачева о волонтерстве и депутатской деятельности. ВИДЕО 25.10.2022, 12:310 Претенденты на звание лучшего госслужащего Псковской области презентовали свои проекты 25.10.2022, 12:240 В восьми регионах СЗФО внедрили цифровые сервисы здравоохранения от Сбера
25.10.2022, 12:230 Магазин «Бизон» на улице Стахановской приглашает псковичей за свежей продукцией 25.10.2022, 12:180 Псковский Роспотребнадзор снял с реализации три партии хлебобулочных изделий 25.10.2022, 12:090 Российский психолог назвал полезное свойство нецензурной речи 25.10.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алесей Михачёвой
25.10.2022, 12:020 Невельчанин проник в дом и обокрал спавших хозяев 25.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 25 октября 25.10.2022, 11:510 Псковский губернатор призвал ускорить перечисление выплат мобилизованным 25.10.2022, 11:480 Ремонт дорог продолжается в Дедовичах
25.10.2022, 11:450 Звонарь убил страдающую деменцией жену 25.10.2022, 11:420 Дождливый день ожидает жителей Псковской области 26 октября 25.10.2022, 11:380 Мира и добра пожелал Николай Козловский сотрудникам таможни 25.10.2022, 11:300 «Кузница»: Псковские теплосети – горячая работа круглый год
25.10.2022, 11:270 Месячник «Белая трость» проходит в Псковской области 25.10.2022, 11:220 Новая сыровяленая колбаса появилась в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 25.10.2022, 11:211 Школу в гдовском Смуравьево-2 хотят построить на земле Минобороны 25.10.2022, 11:190 Александр Котов: Таможенная служба справится с самыми сложными вызовами времени
25.10.2022, 11:150 На трассе Р-23 временно перекроют движение в направлении Петербурга 25.10.2022, 11:101 Полицейские вымогали деньги у жителя Печор — ФСБ 25.10.2022, 11:050 Исторический интерьер воссоздадут в псковской церкви Николы со Усохи 25.10.2022, 11:031 Психотерапевт объяснил причины выбора мужчинами женщин помоложе
25.10.2022, 10:560 Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Пскове в октябре 25.10.2022, 10:550 Работнику компенсируют моральный вред за несчастный случай на производстве в Порховском районе 25.10.2022, 10:520 Столичные медики приняли живого мужчину за труп. ВИДЕО 25.10.2022, 10:500 «Лига справедливости»: Пособие на погребение
25.10.2022, 10:500 Михаил Ведерников поздравил псковских таможенников с профессиональным праздником 25.10.2022, 10:480 Вкладчики Сбера в Псковской области утроили прибыль с начала года 25.10.2022, 10:450 Псковские психологи отработали навыки работы с мобилизованными и их семьями 25.10.2022, 10:430 В Псковской области возросло число изнасилований, краж и смертельных ДТП
25.10.2022, 10:400 Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера 25.10.2022, 10:320 «Гайд-парк»: Алеся Михачева о волонтерстве и депутатской деятельности 25.10.2022, 10:280 Трое мужчин ограбили магазин в Великих Луках 25.10.2022, 10:200 Заключительный концерт органной музыки сезона 2022 года состоится в Печорах
25.10.2022, 10:150 Ущерб от коррупционных преступлений в Псковской области превысил 10 млн рублей 25.10.2022, 10:130 Медикаменты для военнослужащих оптом продают в Пскове на сайте Avito 25.10.2022, 10:000 65% российских компаний будут работать с внештатным персоналом – эксперты 25.10.2022, 09:500 Российские производители спиртного выступили против параллельного алкоимпорта
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru