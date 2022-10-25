Спорт

Десять золотых медалей привезли великолукские кикбоксёры из Твери

Спортсмены из Великих Лук стали победителями традиционного турнира по кикбоксингу «Файтер», который прошёл в Твери 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество - Псковская область»

Город Великие Луки на соревнованиях представляли команда СК «Витязь», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмены клуба единоборств «Отечество - Псковская область». Турнир собрал более 140 сильнейших кикбоксёров из Тверской области, Великого Новгорода и Великих Лук.

«Наши спортсмены достойно представили город Великие Луки и показали лучший результат данного турнира. Поединки получились зрелищные и бескомпромиссные!» - отметил Олег Лаптев.

Первые места заняли Александра Петраковцева, Егор Шедько, Эльдар Бабаев, Александр Щепетов, Илья Семёнов, Владимир Финочко, Максим Волченков, Даниил Речкин, Илья Петров, Владислав Родяков.

Серебряные медали получили Денис Березин, Константин Николаев, Виктор Петраковцев.

Тренируются спортсмены в клубе единоборств «Витязь» под руководством старшего тренера по кикбоксингу города Великие Луки Сергея Москалева.