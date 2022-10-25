Спорт

Сильнейших игроков в Counter-Strike определили в Пскове

Открытый Кубок города по компьютерному спорту в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive разыграли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Источник: Федерация компьютерного спорта Псковской области

Победителем соревнований стала команда m1x. На втором месте команда Royal-Legion, на третьем - Undefeated. Победители заберут призовой фонд и кубок, призёров ждут медали и грамоты.

Организаторы соревнований - комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова совместно с Псковской региональной общественной организацией «Федерация компьютерного спорта».