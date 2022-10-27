Спорт

Чемпионат по настольному теннису состоялся в Пскове

Чемпионат по настольному теннису состоялся в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия», директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Впервые чемпионом города Пскова по настольному теннису стал воспитанник клуба Nordman, учащийся Технического лицея Николай Филиппов 2005 года рождения. Юноша показал отличное мастерство, обыграл опытнейших спортсменов и стал настоящим открытием и сенсацией соревнований», - написал Юрий Сорокин.

Чемпионат Пскова по настольному теннису состоялся в воскресенье в спортзале кооперативного техникума. Участие в турнире приняли 45 спортсменов из Пскова и Псковского района. Самому старшему было 73 года, самому младшему - 11 лет. По результатам соревнований будут отобраны 14 лучших спортсменов для участия в чемпионате Псковской области, который состоится 12-13 ноября.

Результаты городского чемпионата среди мужчин оказались следующими.

1 место - Николай Филиппов;

2 место - Василий Шудегов;

3 место - Алексей Швецов.

Среди женщин: