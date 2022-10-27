Спорт

Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова провели в псковском УМВД

Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова, посвящённые памяти подполковника внутренней службы Вячеслава Жемчугова, прошли на базе УМВД России по Псковской области среди подразделений аппарата управления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Вячеслав Жемчугов – помощник начальника отдела - руководителя группы по работе с личным составом МО МВД России «Опочецкий», погибший при исполнении служебных обязанностей 22 июня 2017 года в Хасавюртском районе Республики Дагестан.

На учебном стрельбище у деревни Ваулино Псковского района 66 участников из 22 команд показали своё мастерство владения табельным оружием. Всем участникам предстояло преодолеть дистанцию в 50 метров до огневого рубежа и поразить мишень, выбив десятью выстрелами максимальное количество баллов.

В командном зачёте победу одержала сборная Центра профессиональной подготовки УМВД, второе место - команда управления по работе с личным составом, а третье место - сборная управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

В личном первенстве в стрельбе из пистолета Макарова среди мужчин первое место занял сотрудник отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД Александр Сергеев. Второе место досталось сотруднику УКОН УМВД Александру Сукманову, а «бронза» у начальника Центра профессиональной подготовки УМВД полковника полиции Владимира Куприянова.

В личном зачете среди женщин первое место получила сотрудник Центра профессиональной подготовки УМВД Мария Логунова, почетное второе место - сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Яна Смирнова, «бронза» досталась представителю отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Елене Тихоновец.

По традиции победителей наградят дипломами, грамотами и переходящим кубком.