Спорт

Соревнования по художественной гимнастике пройдут в Пскове

Кубок города Пскова по художественной гимнастике разыграют в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (улица Балтийская, 11а) с 5 по 6 ноября. Начало мероприятия в 9:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

К соревнованиям допускаются команды и гимнастки города Пскова, Псковской области, а также гимнастки городов России, не имеющие медицинских противопоказаний.

В индивидуальной программе соревнований запланированы выступления мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта с использованием предметов (обруч, мяч, булава, лента), а также спортсменок, имеющих 1, 2 и 3 разряды (без предмета + 2,3 вида по выбору). Команды выполнят групповые упражнения.