Спорт

Более 12 тысяч кубометров песка привезли для строительства ФОКОТа в Новоржеве

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян проконтролировал строительство спортивных объектов в Пушкинских Горах и Новоржеве. О результатах рабочего выезда парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Практически готов стадион, расположенный у Пушкиногорской школы имени А. С. Пушкина. Объект строится по программе "Газпром-детям". Рабочие, можно сказать, наводят последний лоск в плане благоустройства. Специалисты занимаются укладкой искусственного футбольного поля: само покрытие уложено, теперь сверху идет просыпка песком и его утрамбовка. Как с помощью техники, так и вручную», - отметил вице-спикер.

Армен Мнацаканян рассказал, что подрядчик, отвечающий за строительство ФОКОТа в Новоржеве, «здорово прибавил темп». Вице-спикер также напомнил, что значительную часть весенне-летнего сезона заняла работа по выравниванию основания спортсооружения.

«Шутка ли сказать, общий объем завезенного песка составил больше 12 тысяч кубометров! Но без этого при имеющемся ландшафте ФОКОТ просто бы "уплыл" в озеро. Идут работы по установке тренажеров, монтажу ограждения, ждут установки трибуны, смонтирован воркаут-комплекс. Подрядчик вовсю старается, приходится маневрировать по погоде не в ущерб качеству», - заметил он.

Кроме того, парламентарий оценил качество работ и хороший темп одного из двух подрядчиков при капитальном ремонте Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

«Правда, чтобы объяснить исполнителю, что сроки сдачи корпуса общежития срывать нельзя, рассказали руководители учреждения, пришлось решиться на процедуру расторжения контракта. Сложно, неприятно, значительная потеря времени. Но процедура даже в начальной стадии оказала буквально отрезвляющий эффект: нашлись бригады квалифицированных рабочих, появилась ответственность и явное нежелание попасть в реестр недобросовестных. Итого: за неполный месяц практически готов верхний этаж, вовсю кипит работа на втором этаже и в цоколе, только потом – завершение первого этажа», - объяснил Армен Мнацаканян.

Исправляются также все некачественно сделанные ранее работы. Уже получены оборудование и мебель.

«За этим внимательно следит заказчик, подключен актив родителей (например, они согласовывали цвет стен к комнатах и помещениях общего пользования). Очередную контрольную дату наметили на 20 ноября», - подытожил Армен Мнацаканян.